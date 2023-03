Semaforo intelligente "spento": file e proteste

Lunghe code al semaforo del Mandracchio a Marina, attese anche di venti minuti: protestano gli automobilisti.

Dall’inizio della settimana si formano code chilometriche a Marina con importanti disagi per i pendolari per chi si sposta in auto per le incombenze quotidiane.

Tutto nasce dal fatto che non è in funzione il semaforo intelligente, da quando è stato rifatto l’asfalto per il tratto vicino alla chiesa e al Mandracchio. Sono state tolte le fotocellule che identificano le auto e per questo i tempi si allungano di molto.

In ogni caso i vigili urbani hanno effettuato sopralluoghi e entro la giornata di oggi il dispositivo dovrebbe essere ripristinato e tutto dovrebbe tornare alla normalità.

La protesta corre anche sui social network. "I lavori – chiede un cittadino indignato - non si sarebbero potuti fare in sequenza per ridurre al minimo i disagi, soprattutto per chi transita lì per lavoro e, ancor più visto che quella strada viene percorsa dai mezzi del 118 diretti all’ospedale regionale di Torrette, provenienti proprio dall’Avis di Montemarciano".

sa. fe.