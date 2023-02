"Semaforo ok vicino alla scuola"

La sicurezza stradale al centro dell’agenda programmatica e politica della candidata sindaco Anna Grasso, commissaria di Polizia locale: "Sono passati pochissimi giorni da quando la lista civica Falconara Libertas – si legge in una nota -, su segnalazione di molti cittadini, aveva ‘denunciato’ la pericolosità all’incrocio di via Bissolati per Piazza della Libertà in pieno centro a Castelferretti, e puntuale è stata accolta la nostra richiesta: oggi (ieri, ndr) il semaforo funziona". Grasso, descrivendo dettagliatamente i fatti che hanno portato al ripristino dell’impianto semaforico, spiega che da mesi veniva segnalato "il solo colore giallo, con evidente pericolo per pedoni perché non informati e incertezza per i conducenti. Grazie alla sostituzione della centralina – continua Grasso -, il semaforo ha ripreso a svolgere il suo ruolo". Per Anna Grasso è "un piccolo grande passo verso la sicurezza urbana e stradale". La candidata per Falconara Libertas, ieri, ha incontrato i cittadini a Palombina Vecchia. Da domani verranno "inaugurati" i punti di ascolto per le istanze e le segnalazioni della popolazione.