Semina il panico col coltello e minaccia: affidato alle cure

Nei mesi scorsi avrebbe minacciato alcune persone senza apparenti motivi, compresa una donna in quanto il cane della stessa stava abbaiando. Ad inizio giugno, invece, brandendo un coltello, avrebbe scatenato il panico nei pressi di un bar di Palombina Vecchia. La sommatoria degli elementi acquisiti, in brevissimo tempo, ha portato i carabinieri della Tenenza di Falconara ad affidare quell’uomo all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona per effettuare doverosi accertamenti e verosimilmente, così, seguire un percorso preposto di riabilitazione. Gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito, in pochi giorni, sono riusciti a rintracciarlo e ad attivare il servizio sanitario. L’uomo, infatti, negli ultimi tempi avrebbe manifestato segnali non confortanti e che, in qualche modo, avevano creato allarme sociale nella comunità falconarese. A suo carico, infatti, pendevano anche delle segnalazioni per ubriachezza molesta, che si sono associate ai recenti fatti di cronaca dei quali si era reso protagonista. Ci hanno pensato i militari dell’Arma a riportare la situazione alla normalità, grazie ad una rapida indagine e ad un intervento celere da parte dell’Ast di competenza che ora prenderà in carico quella persona in difficoltà.