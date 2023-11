Semina il panico: Dacur da piazza Rosselli

Semina il panico in piazza Rosselli, Dacur per un 32enne. I fatti risalirebbero al 13 novembre. Il giovane, classe ’91, aveva scatenato un putiferio in un bar della stazione. Sembrava un cliente qualsiasi quando è entrato da ´Caffè espresso´, il bar di piazza Rosselli. Solo che i fumi dell’alcool, evidentemente, gli hanno dato alla testa. Così, ha cominciato a inveire contro i baristi e gli altri avventori seduti ai tavoli. "Ora vi faccio vedere io, vi taglio la gola", pare ripetesse dall’interno del locale. I tanti pendolari e passanti che transitavano là vicino si erano allarmati al punto tale da chiamare la polizia. "E chi siete voi per chiedermi i documenti?", avrebbe detto alla polizia. Il barista ci ha provato a farlo uscire dal locale, ma niente da fare. Lui voleva restare lì e continuare a bere. È stato caricato a forza sulla pantera e pare che durante tutto il tragitto, dal Piano alla questura, abbia fatto vedere i sorci verdi ai poliziotti. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha infatti emesso un Dacur per lui. Una sfilza di reati che vanno a sommarsi al divieto di frequentare piazza Rosselli per 2 anni.

ni.mor.