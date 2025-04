"Seminare benessere", il progetto di agricoltura sociale

Il lavoro nel verde, la migliore delle terapie. Sono alle prese con piante officinali e siepi e, in futuro, vitigni e piante di ulivo, i ragazzi della Casa Rossa, struttura assistenziale-riabilitativa immersa nelle colline alle spalle dell’ex Crass, grazie al progetto di agricoltura sociale “Seminare benessere” che mette d’accordo tutti, istituzioni e associazioni dei familiari. Sotto la guida dello staff della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, diretto dal prof. Nunzio Isidoro, Direttore della Azienda Agraria Didattica “P. Rosati”, gli ospiti della struttura hanno messo a dimora nei giorni scorsi le prime piante officinali donate dal Comune di Ancona, assessorato alle Politiche sociali e Sanità, grazie ad un finanziamento della Regione Marche. Il progetto - che ha ricevuto il pieno appoggio dall’Azienda Sanitaria territoriale di Ancona - riguarda il recupero di una vasta porzione di terreno (quasi 8 ettari con vigneti e uliveti un tempo fiorenti) nell’area della casa all’ex manicomio da convertire in una vera e propria azienda agricola e sociale. "Per iniziare – hanno detto i tecnici della Facoltà – stiamo ripristinando il viale di accesso che era stato completamente abbandonato e riqualificando il piccolo vigneto che accompagna il viale e, inoltre, due filari di ulivi da rivitalizzare. Stiamo inoltre mettendo nel terreno piante officinali, e non, della macchia mediterranea".