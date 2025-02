Sempre al fianco di grandi registi

Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra, è popolare soprattutto per le colonne sonore scritte per alcuni dei maggiori registi italiani, e non solo. Il ‘culmine’ di questa attività è la vittoria dell’Oscar per ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni. Tra i registi con cui ha lavorato c’è innanzitutto Federico Fellini, per il quale ha composto le colonne sonore degli ultimi tre film (‘Intervista’, ‘Ginger e Fred’ e ‘La voce della luna’). E poi, fra gli altri, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore. Piovani ha ricevuto quattro David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, quattro Nastri d’argento.