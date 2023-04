"Sempre più aperto Ma in sicurezza"

"I due sviluppi non sono escludenti l’uno con l’altro, anzi possono coesistere, contribuendo entrambi alla ricucitura del rapporto mare-città. È un percorso di fatto già iniziato nel 2015 da quest’amministrazione, in accordo con l’Autorità portuale, e che ha portato all’abbattimento delle prime reti e alla riappropriazione di quei luoghi da parte della cittadinanza. Allo stato attuale, però, c’è da sottolineare che entrambe le possibilità devono poter convivere più che tra loro con le esigenze interne dello scalo. Non possiamo infatti dimenticare che l’area del Porto Antico è ancora area doganale, e dunque sottoposta a norme specifiche. L’obiettivo è però di certo quello di rendere ancora più fruibile la zona, con la possibilità di fare del Porto Antico, in particolare nel periodo estivo, luogo di aggregazione per i ragazzi e i giovani, che possano trovare in quell’area occasioni di intrattenimento e divertimento anche serale. Il tutto, va ricordato però, in piena sicurezza. Ciò non toglie che il Porto Antico possa essere frequentato da famiglie, anche con proposte a tema, e da chiunque voglia, compresi i turisti, passeggiare e godersi il paesaggio e le bellezze storico-monumentali della città: non solo l’Arco di Traiano e l’Arco Clementino, ma anche la Casa del Capitano, da poco recuperata, e ben presto il Porto Traianeo oggetto di restauro e riqualificazione. Il tutto sempre in piena sicurezza. Il Porto Antico deve diventare sempre di più, il luogo emblema in cui, oltre al Passetto, Ancona incontra il mare".