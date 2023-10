Sempre più donne a caccia di una giustizia: "Il rischio è stato valutato per ciò che era?"

Sono sempre di più le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, come ’Donne e giustizia’, presieduto dall’avvocato Roberta Montenovo: "Osservando il trend di questo periodo, ci attendiamo che i numeri del 2023 superino (in media) i dati del 2022. Per com’è l’andamento delle richieste di aiuto, le donne che si rivolgono a noi, quest’anno, potrebbero superare quota 130", commenta Montenovo. Che sul femminicidio di Cerreto d’Esi non si sbottona, ma si limita a una riflessione: "In quel frangente, da quanto ho potuto apprendere, c’erano in campo sia la procura sia i servizi sociali. Ora, certo è che vi sono situazioni che non si possono sempre contenere, però ci si deve domandare se in questo caso, e mi riferisco ai fatti di ieri, il rischio fosse stato valutato per quello che poi era realmente". Quando l’avvocato parla di "rischio" fa riferimento alla valutazione al momento della progettazione della messa in sicurezza delle vittime di violenza di genere. "La valutazione del rischio è uno strumento importantissimo da tenere in considerazione quando si cerca di strutturare la messa in sicurezza della donna vittima di violenza". E ancora: "È il momento in cui ci si ribella alla violenza, il momento dell’affrancamento – per così dire – che continua ad essere il frangente peggiore, il più pericoloso per le vittime. E i fatti di Cerreto lo confermano". Concetta Maruocco (53 anni) si stava infatti separando dal marito ed è morta accoltellata proprio per mano sua, Franco Panariello (55). Era in corso un procedimento per maltrattamenti in famiglia e lei era seguita da un’associazione locale. Sulla famiglia, pare ci fosse anche l’attenzione dei servizi sociali. Le vittime, per Montenovo, andrebbero tutelate e blindate proprio quando decidono di chiedere aiuto: "Ho notato che oggi, sicuramente, le donne, quando si rivolgono ai centri antiviolenza, lo fanno dopo un minor periodo di tempo trascorso tra le mura domestiche in quelle condizioni. Una volta, c’era anche un trascorso di 30 anni di vita coniugale con soggetti maltrattanti, adesso invece queste situazioni si tollerano meno. Si sta via via acquisendo una maggiore consapevolezza della propria situazione di violenza in tempi minori. L’ultimo accesso a ’Donne e giustizia’? Risale forse a ieri – riflette Montenovo – Noi siamo aperti 5 giorni su 7, facciamo accoglienza su 4 giorni e quasi ogni giorno abbiamo una donna nuova. Chiaramente, l’accesso non è unico, dato che poi si inizia un percorso di consapevolezza e di incontri con varie consulenti". Si assottiglia la forbice, il divario, tra donne straniere e italiane che sono disposte a farsi aiutare. A dispetto di quanto si possa pensare, "a chiedere aiuto, adesso, sono forse più le italiane delle straniere".

