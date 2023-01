Sempre più scorretti al volante, boom di multe

Boom di sanzioni per comportamenti scorretti alla guida, in crescita anche le violazioni in ambito commerciale, ambientale e alimentare. È il bilancio dell’attività svolta dal Comando di Polizia locale nel 2022, stilato in occasione della ricorrenza del patrono San Sebastiano. I numeri mostrano una maggiore presenza degli agenti sul territorio, tramite appositi servizi predisposti dal comandante Luciano Loccioni. In totale sono stati 30.597 i verbali per violazioni al Codice della strada: in un anno le multe sono lievitate per comportamenti scorretti al volante (1.068 contro 410 del 2021). Qualche dato, tra le irregolarità rilevate: divieto di svolta da 23 a 553; mancato uso cinture di sicurezza da 26 a 180; mancata revisione auto da 20 a 196; mancata assicurazione da 47 a 110; guida in stato di ebbrezza da 2 a 17; nell’elenco anche due casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sono calati solo i verbali per i divieti di sosta (da 6.235 a 6.029), ma sono saliti quelli per condotte odiose come la sosta sugli stalli delle persone con disabilità (da 94 a 130).

Non è andata "meglio" fuori dalle strade. Rispetto al 2021 le contravvenzioni sono passate da 194 a 257: 81 verbali per l’errato smaltimento dei rifiuti; 35 per la scorretta gestione degli animali; 35 durante i controlli nelle attività commerciali (specie per "un’allegra" conservazione degli alimenti); 77 per l’accertamento di comportamenti lesivi della sicurezza urbana, detenzione di stupefacenti e molestia con connessi allontanamenti.

I reati contestati nel 2022 sono stati 73 e hanno riguardato tra l’altro l’edilizia (10), le norme ambientali (3) con importanti attività di controllo e repressione di fenomeni di abbandono di rilevanti dimensioni di amianto e una particolare attenzione al recupero di veicoli abbandonati. Le comunicazioni di reato che hanno invece riguardato le lesioni provocate per incidenti stradali sono state 15.

Gli incidenti rilevati sul territorio di Falconara sono stati complessivamente 190, fortunatamente in calo rispetto ai 233 del 2021, purtroppo però tre con esito mortale e 60 con feriti.

Inoltre sono stati aperti 208 fascicoli, effettuati 1.157 interventi, organizzati 728 presidi nei centri abitati, 73 servizi serali e 145 servizi di polizia stradale, disposti 133 controlli della velocità con autovelox mobile tra Palombina, Case Unrra e Castelferretti, con oltre mille multe. I veicoli fermati e sequestrati sono passati da 50 a 134.

Per l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia, è "un bilancio estremamente positivo" anche grazie all’impiego delle nuove attrezzature in dotazione agli agenti.

Giacomo Giampieri