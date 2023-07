Senaigallia, Ripristinato il Funzionamento del Semaforo 'Discordia' Dopo un Gesto Incomprensibile

Staccati i fili dal T-red di viale IV Novembre, il funzionamento è stato ripristinato nella tarda mattinata di ieri. Ignoti sono riusciti a mettere fuori uso quello che ormai a Senigallia è noto come il ‘semaforo della discordia’: da quando è stato installato sono migliaia gli automobilisti che si sono visti recapitare una multa, nonostante, secondo le loro giustificazioni, sarebbero passati prima che scattasse il rosso. Nei mesi scorsi, per evitare di trovarsi di fronte un’automobilista che inchioda per evitare una sanzione, era stato montato un contasecondi per evitare il rischio della sanzione. Contasecondi che, proprio come il semaforo, non era estraneo alle polemiche in quanto per molti impossibile da vedere. Ieri mattina il semaforo non funzionava regolarmente in quanto qualcuno ha staccato i fili per evitare sanzioni.

Una mossa che pensavano potesse ‘proteggere’ dalle sanzioni per tutto il week-end, ma il tempo del semaforo fuori uso è stato molto limitato, in quanto gli operai hanno ripristinato il funzionamento dopo poche ore. Ora è caccia ai responsabili del gesto che potrebbe essere stato anche una semplice bravata ad opera di giovanissimi, proprio com’era avvenuto in passato nei confronti di alcune telecamere comunali in cui era stata applicata la gomma da masticare per evitare di essere ripresi.