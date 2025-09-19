Seneca e Violini a Marina Dorica:: "Porti d’oriente" tra suoni e racconti

Prima giornata al porto turistico di Marina Dorica per l’Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona. La rassegna, che si inserisce nel programma del ‘Regata del Conero Days’ (serie di eventi legati alla gara di vela). Stasera (ore 21) va in scena lo spettacolo ‘Porti d’Oriente – Suoni e racconti della Macroregione Adriatico-Ionica’ che tanto successo ha avuto al sue debutto di giugno. Scritto da Paolo Logli, autore e sceneggiatore di grande esperienza, lo spettacolo immagina il mare come un narratore millenario, testimone di storie, commerci, incontri e scontri che nei secoli hanno plasmato i popoli delle due sponde. A interpretare il testo è Luca Violini, attore e doppiatore, che con la sua voce potente e duttile dà corpo e anima al mare. Le musiche (composizioni e arrangiamenti) firmate da Giovanni Seneca alternano suggestioni classiche e popolari, evocando sonorità mediterranee, balcaniche e mediorientali. Il canto e le percussioni di Anissa Gouizi, le percussioni di Francesco Savoretti, il contrabbasso di Gabriele Pesaresi e una sezione d’archi della Filarmonica Marchigiana creano un paesaggio sonoro che trasporta lo spettatore in un tempo sospeso, dove il confine tra racconto e musica si dissolve. L’evento è una coproduzione di AdMed e Mediadux, in collaborazione con la FORM. Ingresso gratuito con prenotazione al 3205623974.