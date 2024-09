Dal Senegal ad Ancona: "Io, Miss Mamma d’Italia. La mia vita con un figlio nato da una violenza"

Ancona, 17 settembre 2024 – L’amore e la vita che vincono su tutto. Persino sull’orrore di uno stupro. Semou Diagne, 33 anni, – senegalese d’origine e anconetana d’adozione – è stata incoronata Miss Mamma 2024 al termine della finalissima del concorso nazionale a Bellaria-Igea Marina. Nella prova di abilità in cui le concorrenti sono chiamate a mostrare un talento, Semou ha messo in scena tutto il suo coraggio. "Mio figlio è nato da una violenza in Senegal ma ho deciso di portare avanti la gravidanza e rinunciare successivamente all’adozione – ha raccontato dal palco della manifestazione, dove poco prima aveva sfilato in abito da sera, conquistando i giurati e la piazza della cittadina romagnola con la sua bellezza statuaria.

Semou, qual è stata la prima emozione da Miss?

"Quando la conduttrice (Metis Di Meo, ndr ) ha fatto il mio nome ero incredula. Non mi aspettavo assolutamente di essere eletta. Ho un carattere forte, ma la vittoria ha alzato la mia autostima e sono felice di avere diffuso un messaggio per me importantissimo".

Che cosa l’ha spinta a parlare pubblicamente di un’esperienza personale così forte?

"In primis quello che vedo purtroppo succedere ancora oggi. Volevo mostrare alle donne che anche dopo una tragedia terribile come la violenza sessuale si può rinascere e trovare il proprio riscatto. Ho pagato un prezzo altissimo; tornare sull’accaduto non è stato facile, si è riaperta una ferita. Ma se questo dolore può aiutare altre persone lo accetto quasi con gioia".

Come si è trovata con le altre concorrenti?

"Abbiamo solidarizzato, andando oltre la competizione. Ringrazio gli organizzatori della Te.ma spettacoli per la professionalità e l’umanità con cui mi hanno accolto e hanno saputo abbracciare la mia storia".

Ha due figli, il secondo nato da un matrimonio ormai finito. Il suo pensiero sull’amore?

"Crescendo ho capito che le relazioni possono non essere eterne. L’importante è riuscire a custodire l’affetto e il rispetto reciproco. Dopo la disgrazia, per tanto tempo ho avuto paura degli uomini, poi faticosamente mi sono messa in gioco e sono arrivate le nozze. Le cose non sono andate bene, ma ho fiducia di poter ancora trovare il compagno giusto".

Ha dichiarato di essere religiosa...

"La fede mi aiuta nei momenti difficili a credere che dopo ogni notte buia c’è un giorno luminoso".

È arrivata in Italia grazie a un’associazione internazionale.

"Dopo la violenza subita nel mio Paese ho raggiunto mia madre che lavorava a Perugia, poi ho trovato un’occupazione ad Ancona".

Ancona le piace?

"Vivo qui da molti anni e mi sento a casa. È una città bellissima, dove coltivo amicizie vere".

Sui social sono circolati commenti spiacevoli sulla sua partecipazione al concorso. Cosa l’ha ferita di più?

"Gli insulti sul colore della mia pelle e il fatto che molti giudichino senza sapere. Sono perfettamente integrata in Italia, lavoro, ho ripreso a studiare e faccio volontariato sulle ambulanze. Un modo per dare il mio contributo a una città da cui ho ricevuto tanto, in termini di amicizia e solidarietà".

Porterà la corona di Miss Mamma per un anno. Come pensa che cambierà il suo futuro?

"Non saprei. Il mio obiettivo era lanciare un messaggio, non ho aspettative. Vorrei continuare la mia vita in modo tranquillo, portando avanti gli studi. Il mio sogno è lavorare come infermiera".