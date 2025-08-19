Senigagliesi sbarca in Albania. E’ il nuovo mister del Kf Laci

Avventura albanese per mister Stefano Senigagliesi che allenerà il Kf Laci. L’allenatore osimano, classe 1964, tre giorni fa ha preso il posto del dimissionario Rui Amorim, allenatore portoghese restato sulla panchina del Laci neanche due mesi. Nella nuova avventura in Seconda Divisione albanese (Kategoria e Parë) sarà coadiuvato dall’assistente tecnico, il marchigiano Andrea Lamponi, che aveva già collaborato con Senigagliesi ai tempi della Sangiustese.

Senigagliesi è reduce dalle esperienze nel massimo campionato regionale con Civitanovese e Osimana, ma in passato anche in D dove, proprio con la Sangiustese, ha "lanciato" Walid Cheddira verso il calcio prof oltre a esperienze in Abruzzo, Molise e Sardegna e nelle Primavera del Cagliari e dell’Ancona.

Ora il debutto in un campionato straniero. "Era da tempo che cercavo un’avventura all’estero - confida Senigagliesi -. Dovevo venire qua già l’anno passato Poi è saltato tutto. Ora si è concretizzato. Obiettivi? Le sensazioni sono buone, ma devo un attimo capire. Di sicuro un’avventura di alto livello, calcio professionistico".

In Albania il tecnico marchigiano troverà un ambiente dove c’è tanta voglia di riscatto visto che i bianconeri del Kf Laci sono reduci dalla retrocessione dalla A la scorsa stagione. "Sono retrocessi un po’ a sorpresa, addirittura a un certo punto lottavano per l’Europa League poi nelle ultime giornate sono arrivate molte sconfitte, nelle ultime due partite bastava un punto, ma l’hanno perso entrambe".

Kf Laci è un club, con sede a Lac, con un palmares comunque di riguardo visto che ha vinto due volte la Coppa d’Albania e una volta la Supercoppa con il secondo posto in campionato nel 2021-2022 con tanto di presenze in Europa, tra Europa League e Conference League. Nel fine settimana c’è stato il il debutto in amichevole per il tecnico osimano pareggiata contro una formazione di A. Sabato invece via al campionato.