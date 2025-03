Senigallia a Sorrento. Con vista Alghero

G20, la spiaggia di velluto presente a Sorrento nel summit che precede l’incontro annuale ad Alghero in programma dal 14 al 16 maggio: nell’occasione sarà deliberato l’ingresso di Senigallia. "Si è parlato di tematiche ambientali che riguardano tutti gli ecosistemi - spiega l’assessore all’Ambiente e al Porto Elena Campagnolo –. L’obiettivo è quello di prendere spunti per migliorarci". La richiesta d’ingresso è partita subito dopo la certificazione del milione di presenze ottenuto nel 2024: "Durante questo incontro abbiamo appreso anche tutti gli aspetti tecnici invista del summit di Alghero – spiega la dottoressa Elisabetta D’Amico, p.o. Area Affari Generali, Comunicazione e Turismo – abbiamo lavorato per ottenere questo ingresso e possiamo dire di essere sulla buona strada". Un traguardo raggiunto per Senigallia: "È importante esserci e continueremo a lavorare per aumentare i nostri numeri – spiega Simona Romagnoli, Assessore al Turismo – quello del G20 è un gruppo importante, fino ad ora seguivamo da spettatori i loro lavori ed ora ne siamo parte integrante e lavoreremo per far crescere e far conoscere ancora di più Senigallia".