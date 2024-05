Senigallia, al Fork sono di scena i Promises la tribute band italiana dei Cranberries

Ancora un appuntamento con la musica live al Fork di Senigallia, in via Indipendenza. Domani sul palcoscenico si esibiranno i Promises. Ovvero ‘The Cranberries Italian Tribute Band’. Sarà un intenso omaggio al gruppo musicale che all’inizio degli anni Novanta, ha saputo raccogliere al meglio l’eredità del rock ‘celtico’ e di quello pop degli U2. Sarà l’occasione per ascoltare pezzi come ‘Zombie’, la canzone più famosa del gruppo, sul conflitto in Irlanda del Nord, che fu premiata agli MTV Europe Music Awards nel 1995 come migliore canzone dell’anno. L’album era l’ormai storico ‘No need to argue’, contenente anche singoli come ‘Ode to My Family’ e ‘I Can’t Be with You’. La giornata prenderà il via alle 18 con una ricca serie di aperitivi e cocktail, per proseguire con la cena e infine, alle ore 22.30, con il concerto.