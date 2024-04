Senigallia al G20 delle spiagge: "Ci pone tra i più importanti in Italia"

La spiaggia di velluto è stata ammessa al G20 Spiagge Destination, Summit delle Comunità Marine, un appuntamento annuale nazionale cui partecipano le 20 località balneari italiane che si distinguono per il maggior numero annuale di presenze turistiche. Senigallia è stata rappresentata da Elena Campagnolo, assessore all’ambiente, e Simona Romagnoli, assessore al turismo, che hanno partecipato assiduamente ai lavori in calendario.

"Si tratta di un obiettivo che l’Amministrazione comunale si è posta fin dal proprio insediamento, quello di entrare in questo circuito ambientale e turistico che fa aumentare il prestigio per la nostra città e che pone finalmente Senigallia tra le grandi spiagge italiane – spiegano gli assessori - A Caorle, dove si è svolto quest’anno il Summit, si è discusso di sviluppo sostenibile del turismo costiero, esplorando soluzioni innovative e strategie efficaci per affrontare le sfide del futuro". Per la nostra città una importantissima occasione di crescita, di scambio di esperienze con le altre eccellenze italiane, di analisi e discussione, nonché una grande vetrina turistica. Un’attività turistica a 360 gradi quella presentata dalla spiaggia di velluto che negli ultimi anni si è distinta per l’accoglienza in spiaggia degli amici a quattro zampe con stabilimenti dedicati e la possibilità di andare in spiaggia con il proprio cane in circa 10 stabilimenti di cui alcuni a levante e altri a ponente.

Una particolare attenzione è stata prestata anche alle persone con disabilità, con l’aumento dei tratti di spiaggia libera attrezzati, ma anche la possibilità, in alcuni stabilimenti di poter entrare in acqua con l’apposita sedia di cui gli stessi stabilimenti si sono dotati per dare una risposta concreta. Così come per ‘Malupa’, il prototipo di barca a vela accessibile a tutti in uso all’associazione La Fabbrica dei Sogni di Senigallia.