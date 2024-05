Senigallia, alla Antonelliana il libro di Alessandro Goffi

Alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia oggi (ore 17) sarà presentato il libro ‘ll parassita’ di Alessandro Goffi, alla presenza dell’autore. Repubblica di Kayu, 2015. Quando un terremoto colpisce Kayu, all’estremità sud dell’ex Urss, Saturno e John stanno esplorando una grotta sul monte Misolb. Ne escono sconvolti, e quando si riuniscono agli amici non hanno il coraggio di raccontare niente sull’essere mostruoso con cui si sono scontrati e che hanno ucciso. Da quel giorno John non si fa più sentire. Saturno non riesce a pensare ad altro. Anche dentro di lui qualcosa sta cambiando. Cos’era quell’essere che hanno ucciso nella grotta? Perché il suo amico nativo di Kayu vuole a tutti costi fargli conoscere la setta di cui fa parte, l’Ordine dell’Occhio Cosmico?