Senigallia, alla Fenice stasera ultima replica di "La Divina Commedia Opera Musical"

Terzo e ultimo appuntamento con "La Divina Commedia Opera Musical" questa sera (ore 21) alla Fenice di Senigallia. Lo spettacolo, con musiche di Marco Frisina e testi di Gianmario Pagano e Andrea Ortis, accompagna il pubblico in un viaggio che va avanti da più di sette secoli. L’opera dantesca continua ad essere la più potente descrizione dell’animo umano, per peccati, debolezze, paure e ossessioni. Dopo il successo delle precedenti stagioni (oltre 800.000 spettatori e 500.000 studenti) la "Divina Commedia" torna in un nuovo, emozionante allestimento con un cast strepitoso, fondendo molteplici linguaggi espressivi, tra originali videoproiezioni e sorprendenti e?etti speciali. L’edizione 2024 si arricchisce di numerose novità, con testi innovativi e quadri scenici che rendono l’opera un moderno kolossal.