Senigallia-Ancona, il testacoda dell’Epifania

È quasi un testacoda, ma resta il derby, una partita che sfugge ai pronostici per definizione e che non è mai come le altre. Pochi giorni all’atteso Stamura Ancona-Goldengas Senigallia, che il 6 gennaio al PalaRossini (ore 19) segnerà la ripresa del torneo di serie B Interregionale, quarta giornata di ritorno. Ancona, con un roster di soli under, è ultima in classifica, ma viene da due vittorie consecutive prima della sosta, l’ultima delle quali clamorosa in casa del Bramante, fino a quel momento imbattuto tra le mura amiche; la Goldengas invece, di esperienza ne ha da vendere ed è terza, dopo un inizio altalenante. Per i dorici la salvezza è l’unico obiettivo, per la squadra della Spiaggia di Velluto invece l’ambizione è centrare un posto tra le prime quattro per qualificarsi al girone Gold promozione che andrà a formarsi assieme alle prime quattro del girone laziale di centro sud. All’andata non ci fu storia, al PalaPanzini Senigallia dominò fin dalla palla a due e chiuse sul 73-49 dopo aver avuto un vantaggio anche più ampio, ma la Stamura è in risalita e in casa sa farsi valere. Ancona-Senigallia, poi, ha storicamente dato vita a derby mai banali: i precedenti, tra campionato, coppa e supercoppa son tantissimi, oltre una trentina, col primo che risale addirittura alla serie C 1994-95, quando i biancoverdi vinsero sia in casa che fuori. Poi però le soddisfazioni sono state di più per i biancorossi: in campionato, tra B e C, 15 vittorie e 12 sconfitte. Alcuni ko, al PalaRossini, sono stati però particolarmente atroci contro l’allora Campetto: difficile che i tifosi senigalliesi, accorsi in oltre 200 in trasferta nell’occasione, possano dimenticare ad esempio la sconfitta 73-72 maturata il 31 ottobre 2018 per una tripla dell’ex Centanni sulla sirena, dopo un match tutto condotto dalla squadra viaggiante. Sempre contro il Campetto sponsorizzato Luciana Mosconi, l’ultimo scontro diretto al PalaRossini, nella B unica della scorsa stagione: era il 29 gennaio 2023, Ancona vinse 84-75 ribaltando anche il -6 dell’andata ma alla fine del campionato sia Ancona che Senigallia non sono riuscite ad accedere alla nuova B Nazionale (dove invece sono finite Jesi e Fabriano) scendendo nella quarta serie nazionale. La Goldengas lo ha fatto iniziando un nuovo corso.

Andrea Pongetti