Senigallia, Assolto per l'accusa di aver richiesto il reddito di cittadinanza con una dichiarazione falsa

Chiede e ottiene il reddito di cittadinanza ma il Fisco gli trova poi un tesoretto di quasi 7mila euro che usava per giocare online e fare scommesse. Per questo un senigalliese di 39 anni si è ritrovato a processo per la violazione di una norma specifica relativa alla legge che chiariva i beneficiari del reddito di cittadinanza. Lui, stando alle accuse, avrebbe superato di 600 euro il limite per richiedere l’indennizzo. Questo proprio per il tesoretto accumulato con le scommesse online. Il gup Alberto Pallucchini ieri lo ha assolto perché il fatto non sussiste. L’imputato, difeso dall’avvocato Mauro Diamantini, procedeva con l’abbreviato. La difesa ha dimostrato come per il suo assistito ci sarebbe stata la buona fede perché per fare la richiesta si era rivolto a un caf che gli aveva dato moduli da compilare e non chiedeva l’esistenza di somme accumulate con un conto corrente online per giochi virtuali. Per l’accusa invece l’uomo, che è disoccupato, avrebbe reso o utilizzato una dichiarazione falsa per ottenere l’indennizzo mensile. Da un controllo incrociato sui percettori di reddito era emerso infatti che il senigalliese aveva 6.800 euro in un conto online usato come cassaforte per poter giocare online. Soldi che vinceva e perdeva a seconda della giornata ma di cui non avrebbe disposto fisicamente. Anche quelli però, per l’accusa, avrebbero contribuito a fare reddito.