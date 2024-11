Senigallia, blitz nel laboratorio clandestino: operaio prova a scappare dalla finestra

Senigallia (Ancona), 12 novembre 2024 - Chiusi, due laboratori tessili cinesi per evasione fiscale degrado e lavoro nero, impiegato anche un operaio clandestino. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona ha portato avanti un'importante operazione di sevizio per salvaguardare i distretti industriali locali, intervenendo in due laboratori tessili situati a Senigallia e Trecastelli. Durante le ispezioni, svolte secondo un rigoroso modello di controllo integrato, le Fiamme Gialle hanno riscontrato gravi irregolarità che hanno portato al sequestro d’urgenza degli immobili e di 73 macchinari industriali. Le ispezioni eseguite dai Finanzieri della Tenenza di Senigallia, coordinate dalla Procura di Ancona e i relativi atti convalidati dal giudice per le indagini preliminari, hanno rivelato una situazione di assoluto degrado e pericolo per i lavoratori. Nei due stabilimenti, rispettivamente di 400 e 500 metri quadri, sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie precarie, il mancato rispetto delle normative antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre all’impiego di manodopera irregolare e un articolato sistema di evasione fiscale. I titolari delle aziende, cittadini stranieri che operavano su commesse di imprese locali, sono stati denunciati per diverse violazioni, tra cui l’impiego di lavoratori clandestini, la mancata predisposizione di vie di fuga e sistemi antincendio, e l’esecuzione di opere edilizie senza autorizzazione. Sono state giudicate particolarmente preoccupanti le condizioni interne dei laboratori: macchinari privi di dispositivi di sicurezza, impianti elettrici non a norma e ambienti insalubri con evidenti rischi per la salute dei dipendenti. In uno dei laboratori è stato trovato un lavoratore clandestino, senza permesso di soggiorno, che ha tentato di fuggire gettandosi da una finestra, riportando solo lievi escoriazioni. L'uomo è stato fotosegnalato e accompagnato in questura per le pratiche di espulsione. Durante i controlli è emerso che i locali ospitavano anche spazi dormitorio ricavati abusivamente, in cui i lavoratori riposavano tra i turni di lavoro. Inoltre, una cucina era stata adibita a camera da letto e un magazzino fungeva da mensa improvvisata, priva delle più elementari condizioni igienico-sanitarie e attrezzata con bombole di gpl. Sul fronte fiscale, gli approfondimenti eseguiti hanno portato alla luce pendenze tributarie irrisolte e un sofisticato sistema di frode fiscale. I titolari, per eludere il fisco, adottavano la pratica del cosiddetto “apri e chiudi”: le aziende, una volta divenute insolventi, venivano chiuse per poi riaprire sotto nuove ragioni sociali, trasferendo personale e macchinari e continuando ad operare nello stesso luogo. Per garantire il recupero delle imposte evase, sono stati sequestrati conti bancari, contanti e beni di valore nella disponibilità dei denunciati. L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Senigallia mira a tutelare il settore tessile della provincia di Ancona, un asset strategico per l’economia locale, assicurando al contempo il rispetto delle normative sul lavoro e la sicurezza dei dipendenti