Senigallia, cagnolina scivola dal cavalcavia e muore: commozione sul web

Una notizia che ha fatto il giro del web e ha commosso i senigalliesi, quella che riguarda la cagnolina di una donna di 81 anni, di Senigallia, scivolata dal cavalcavia di via Cupetta e morta poco dopo per le lesioni riportate. La donna stava camminando con la cagnolina al guinzaglio, quando improvvisamente la bestiola è scivolata in un buco nel cavalcavia ed è finita in autostrada. Non è servito a nulla nemmeno il provvidenziale intervento di un poliziotto in pensione, che è subito corso a prendere la macchina, ha imboccato l’autostrada e ha recuperato la cagnolina. Poi, insieme alla padrona, si è recato subito in una clinica veterinaria nella speranza di poterla salvare. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. La buca era già stata segnalata più volte dai residenti anche per la paura che potesse avvenire una tragedia. Ora l’auspicio è che si provveda al più presto a sistemare la strada in modo da evitare ulteriori incidenti. La notizia si è diffusa sul web, dove in molti si sono indignati per l’accaduto, tante anche le persone che hanno cercato di infondere un messaggio di forza alla padrona, che ha perso la sua fedele amica a quattro zampe. Tra gli utenti social, c’è anche chi l’ha invitata a recarsi nel canile, dove molti amici a quattro zampe cercano ancora una famigliola.

