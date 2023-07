Senigallia, caos al Pronto Soccorso, attese vane e trasferimenti impossibili

È sempre più caos al Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia dove le attese si allungano e diventano vane per molti pazienti che vengono dirottati in altre strutture della provincia. "Mio marito ha atteso otto ore, poi è stato rimandato a casa – spiega una senigalliese – ma le condizioni non sono migliorate. La mattina siamo tornati al Pronto Soccorso e dopo un po’ di tentennamenti ci hanno detto che saremmo dovuti andare a Jesi, siamo partiti e dopo un controllo è stato operato. Per fortuna siamo intervenuti subito, il problema si è risolto con un piccolo intervento. Dopo 48 ore di ricovero è di nuovo a casa. Ma è assurdo che il nostro ospedale non possa più garantire urgenze. Mi hanno detto che per il trasferimento in ambulanza avremmo dovuto attendere tre ore, non c’erano mezzi disponibili. Abbiamo toccato il fondo". Difficile se non impossibile sottoporsi ad esami di routine all’ospedale di Senigallia, dove per una mammografia l’attesa è di un anno e mezzo, mentre si passa a tre anni per un esame endoscopico. Tempi biblici anche per tac e risonanze magnetiche. Un anno fa, nei mesi estivi il reparto di radiologia aveva chiuso l’agenda, garantendo le urgenze, questo per consentire al personale di poter andare in ferie.