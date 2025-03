Senigallia, blitz nella casa di Gianluca Romita dopo il femminicidio di Spoleto

Senigallia (Ancona), 26 marzo 2025 – Ha telefonato all’ex moglie dicendo di aver ucciso l’attuale compagna, e lei senza perdere tempo ha composto il 112 e ha fornito ai carabinieri nome e cognome dell’ex oltre all’indirizzo di casa di lui. Per questo i militari dell’arma hanno fatto irruzione nell’abitazione a Marzocca di Senigallia (Ancona) dove l’ex aveva vissuto con lui, ma dell’uomo nessuna traccia.

Secondo i vicini, allertati dal trambusto causato dall’irruzione, la casa era vuota da giorni. Qualcuno di loro aveva visto Romita circa una settimana fa, poi di lui o di lei non avevano avuto più notizie. Erano già state diramate le ricerche, quando da Spoleto è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo della donna.

Nelle stesse ore, infatti, a quasi 200 chilometri di distanza, la tragica scoperta: il corpo di Laura Papadia, 37 anni ancora da compiere, originaria di Palermo, trovata senza vita in casa a Spoleto mentre il marito Gianluca Romita, 48 anni è stato intercettato dopo aver tentato di togliersi la vita lanciandosi dal Ponte delle Torri di Spoleto, appunto. “Ho ucciso mia moglie”, ha continuato a ripetere l’uomo non solo all’ex ma anche a chi ha tentato di avvicinarlo dopo la tragica scoperta.

Convinto a scendere dal parapetto del ponte da cui minacciava di lanciarsi, l’uomo è stato immediatamente portato in commissariato. Per lui, agente di commercio originario di Milano, che ha di fatto confessato l’omicidio della compagna ancor prima di essere formalmente interrogato, è possibile che già nelle prossime ore scatti il fermo.

La vittima, Laura Papadia era dipendente di un gruppo di supermercati e lavorava in un punto vendita non lontano dall'appartamento in cui viveva. Secondo quanto scriveva la donna sui social, starebbero insieme dal 2019.