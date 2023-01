"Senigallia Centro", 44 nuovi sanificatori d’aria nelle classi

Sono 44 i nuovi sanificatori per l’aria di ultima generazione, consegnati nei giorni scorsi. "Sulla base della densità della popolazione scolastica – spiega per l’i.c. Senigallia Centro, Fabrizio Chiappetti – saranno distribuiti i dispositivi che andranno a coprire non solo tutte le aule della scuola secondaria di primo grado "Giulio Fagnani", ma anche una buona fetta degli spazi didattici dei plessi "Aldo Moro", "Piazza Saffi", "Giardino del Sole" e Vallone". Strumenti utili anche per combattere la crescita dei contagi: "Con il covid ancora in circolazione e la difficoltà a tenere aperte le finestre nei mesi invernali per contenere i costi, la purificazione costante dell’aria ci è parsa subito la via da seguire" ha commentato la dirigente Patrizia Leoni.