Senigallia, lo chef del gelato Paolo Brunelli riapre dopo l’alluvione

Paolo Brunelli e il negozio di gelato gourmet a Senigallia distrutto dall'alluvione

Ancona, 17 febbraio 2023 – A cinque mesi dall’alluvione, lo chef del gelato annuncia la riapertura in via Carducci a Senigallia, proprio vicino al fiume che fa paura. Dopo i dubbi iniziali e l’idea di un potenziale trasferimento, la gelateria di Paolo Brunelli resterà nel salotto della Spiaggia di velluto. Fresco della riconferma dei Tre Coni dal Gambero Rosso, è pronto a trasformare il suo locale nel design e ad arricchirlo con nuovi prodotti, anche se, il locale sarà la patria dell’eccellenza marchigiana: il gelato di Paolo Brunelli.

I locali di via Carducci hanno riaperto con l’auspicio di non dover affrontare una nuova alluvione che, dopo due anni di pandemia, è stato un duro colpo. Tra gli esercenti c’è anche chi ha dovuto fare i conti sia con i danni dell’attività che con quelli dell’abitazione, entrambe invase dal fango di quel maledetto 15 settembre. Ma la primavera è alle porte e via Carducci è pronta a ripartire in grande stile e ci sarà anche la gelateria di Paolo Brunelli. Lo chef del gelato dovrà riallestire il suo laboratorio che aveva sede alle spalle della gelateria più famosa e frequentata di Senigallia. L’obiettivo è quello di riaprire entro Pasqua, ma potrebbero esserci delle lungaggini dovute all’arrivo della merce. Previsti anche interventi sul fiume che dovrebbero tranquillizzare gli esercenti di via Carducci che, ad ogni allerta meteo, vivono nell’ansia di una nuova esondazione, che significa nuovi danni.

Chef Brunelli, subito dopo l’alluvione era circolata la notizia di una sua chiusura definitiva…

"Non so chi abbia messo in giro questa ‘voce’, ma io non ho mai dichiarato che non avrei riaperto".

Qual è stata la sua reazione quando ha visto la sua attività invasa da acqua e fango?

"Disperazione e arrabbiatura, un grosso lavoro sfumato e danni enormi da quantificare. Ad oggi non si sa ancora di che morte morire, i vari organi competenti non si sono fatti sentire ufficialmente. Siamo stati lasciati soli ad affrontare una cosa che è più grande di noi: non ho visto o sentito Comune, Regione o Stato".

A distanza di cinque mesi, non è ancora stato erogato alcun risarcimento?

"No. Neanche ‘una tantum’ prevista per le aziende, nulla, nemmeno dall’assicurazione e non nego che abbiamo dovuto affrontare grosse difficoltà e riorganizzarci rispetto a quanto ci era stato detto inizialmente".

Lei ha perso la speranza?

"Assolutamente no. Devo crederci per forza, se non arrivano i risarcimenti è un problema enorme. Dopo la pandemia che ha messo in ginocchio tutte le attività, l’alluvione ha amplificato all’ennesima potenza".

Non avete avuto ancora alcun segnale?

"No, nemmeno una lettera con scritto ‘Caro imprenditore la informiamo che…’, una telefonata sarebbe stata troppo informale, ma se ci fosse stata una rassicurazione, un’imprenditore ripartirebbe senza il minimo dubbio e di conseguenza con più forza, in questo modo è invece consapevole che, almeno inizialmente dovrà far fronte a tutto da solo".

Ha già una data per la riapertura?

"La speranza è che ci si riesca per la Pasqua, il progetto di finanza è pronto. Ora dipenderà dalle banche se ci aiuteranno e dai fornitori se sono disposti a darci tempo. Noi ce la stiamo mettendo tutta".

Altre attività di via Carducci hanno già riaperto…

"Loro sono riusciti ad unire le forze e ripartire, noi abbiamo avuto danni ingenti. Dietro c’era il laboratorio e i macchinari, che hanno un costo di 40/50mila euro ciascuno sono inutilizzabili a causa del fango. Ho dovuto pagare anche per smaltirli".

Cosa cambierà nella Gelateria di Brunelli?

"Il design su tutto. Vogliamo dare una nuova immagine, ma lo stile sarà identico, mentre la proposta verrà ampliata, com’è stato per il ‘Combo’ di Marzocca, ma in maniera più sottile. Sarà una nuova immagine di Brunelli".

Non solo gelato…

"Sarà prima di tutto una gelateria gourmet, dove ci saranno anche prodotti di contorno".

Sarà sempre presente anche un dehor?

"Si, lo spazio ci sarà, ma il tutto verrà organizzato nei limiti della fila".

Lo staff è già pronto?

"Stiamo selezionando il personale, ma non nascondo che ci sono difficoltà. Sappiamo che da tempo sono enormi per tutto il comparto, ma anche in questo caso ce la mettiamo tutta".