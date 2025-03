‘Senigallia Città Gourmet’ protagonista a Tipicità

La spiaggia di velluto presente alla 33esima edizione di Tipicità a Fermo. Tra le eccellenze del gusto in vetrina c’è Senigallia, rappresentata dal sindaco Massimo Olivetti e dall’assessore al turismo Simona Romagnoli. La vera novità del Festival 2025 è la proiezione nazionale e internazionale di una manifestazione che non parla più solo di tipicità locali, ma diviene strumento di promozione di un intero territorio, importante esserci per la spiaggia di velluto, regina del turismo marchigiano. ‘Senigallia Città Gourmet’, protagonista nello stand dove il brand Feel Senigallia viene messo in primo piano. Il sindaco Olivetti e l’assessore Romagnoli hanno ricevuto la visita del Governatore Francesco Acquaroli e dell’europarlamentare Carlo Ciccioli. Una vetrina importante per continuare a far veicolare il nome di Senigallia che ha rappresentato le sue eccellenze enogastronomiche anche attraverso la trasmissione ‘Quattro Ristoranti’, andata in onda su sky a gennaio. Una città dove il livello dell’enogastronomia è sempre più alto: ai ristoranti stellati si aggiungono moltissimi locali che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti dalle guide di settore. Non solo enogastronomia, perché l’Amministrazione si prepara a lanciare un calendario ricco di eventi che saranno protagonisti in ogni sera dell’estate 2025.