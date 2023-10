Senigallia città gourmet. Un sabato ricco di gusto

Sarà un sabato ricco di eventi nella spiaggia di velluto e tra le iniziative più attese spicca la tappa del Grand Tour delle Marche "Senigallia Città Gourmet", inserita nel circuito di eventi di Tipicità.

L’obiettivo di questa manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, è costruire una rete di città gourmet. Una mappa che tenga conto di tutte le realtà virtuose del settore enogastronomico nel panorama nazionale.

In questo strategico percorso fatto di gusti e profumi non poteva mancare la spiaggia di velluto come ricorda il Direttore di Tipicità Angelo Serri: "Senigallia può vantare ben cinque stelle Michelin, un record in rapporto al numero di abitanti. In questa città il visitatore percepisce immediatamente un’elevata cultura del cibo. L’enogastronomia può attirare importanti flussi turistici – continua Serri -. in futuro infatti cercheremo di coinvolgere altre località, magari straniere, e proporre un programma ancor più ricco".

L’evento si svilupperà interamente nella giornata di sabato: il primo appuntamento in programma si terrà a Palazzetto Baviera alle 11. Un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle località che si sono prefissate l’obiettivo di lanciare questa rete.

Da nord a sud, oltre a Senigallia, saranno protagoniste: Isola della Scala, in provincia di Verona, nota per il Festival del riso Vialone nano veronese IGP, Foligno con il festival "I primi d’Italia" e San Vito Lo Capo, celebre per il Cous Cous Fest. Saranno coinvolte anche l’Università Politecnica delle Marche e Confcommercio Marche Centrali che approfondiranno le implicazioni socioeconomiche dello sviluppo turistico. Al termine del convegno i quattro sindaci sottoscriveranno un protocollo d’intesa.

"Non abbiamo avuto molta fortuna sinora, prima il Covid poi l’alluvione…Finalmente riusciremo a proporre questo evento come merita – dice il sindaco Massimo Olivetti -. L’evento segue la scia di Pane Nostrum quindi una fase turistica incentrata sull’enogastronomia. Quest’anno ci spostiamo in centro, sarà una giornata molto ricca di eventi, credo che l’offerta sia più che soddisfacente".

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, la kermesse si sposterà al Foro Annonario dove una cucina a vista ospiterà la "Jam Session delle Città Gourmet". Nel corso del pomeriggio chef provenienti dalle altre città coinvolte nel progetto metteranno in mostra le proprie abilità e racconteranno storie di sapori e tradizioni.

Nicolò Scocchera