Senigallia Concerti amplia i confini

Il 16 novembre alle 17 Tullio De Piscopo apre la stagione concertistica del teatro La Fenice di Senigallia. "Oltre i confini della musica classica", Senigallia Concerti amplia gli orizzonti temporali e le visioni artistiche grazie ad una programmazione di indiscusso prestigio regionale.

Tra novembre e maggio saranno 14 concerti a comporre il cartellone 2025-2026 con musica sinfonica, jazz, pop e non solo "espandendo dunque il concetto di ’classica’ – afferma il maestro Federico Mondelci direttore artistico di Senigallia Concerti -. Una particolare attenzione è stata rivolta alle scelte artistiche, al coinvolgimento di musicisti tra i più accreditati della scena internazionale e al potere formativo ed educativo delle nuove generazioni in un coerente impegno condiviso con i dirigenti e i docenti degli istituti comprensivi, per allargare quanto più possibile la fruizione ai giovani e alle famiglie".

Tra gli ospiti più attesi figurano Tullio De Piscopo, le violiniste Anna Tifu e Hawijch Elders, l’arpista Alisa Sadikova, i pianisti Alessandro Taverna e Alexander Lonquich, il jazzista Stefano Di Battista.

Protagonisti della stagione anche eccellenti ensemble, gruppi cameristici e orchestre: il Trio Nebelmeer Vincitore del premio internazionale "Premio Trio di Trieste", Il TheTriumphant Voices of Gospel protagonista del tradizionale concerto di Natale, La Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti che si esibirà insieme a Stefano di Battista e al suo quintetto, e il Novafonic Quartet diretto dal bandoneonista Fabio Furia con un omaggio al tango di Astor Piazzolla.

Altra protagonista di questa stagione è l’Orchestra Filarmonica Marchigiana che esegue i grandi capolavori della musica classica tra i quali, per la prima volta a Senigallia, Il Requiem di Giuseppe Verdi. A Federico Mondelci, sassofonista e direttore artistico di questa stagione, è affidato il concerto conclusivo con un omaggio al genio di Ennio Morricone e Leonard Bernstein. Un programma trasversale che abbraccia tutti i gusti: il 22 marzo alle 17 il Family Concert Pierino e il lupo. Come le edizioni passati, anche per questa stagione concertistica si rinnova l’entusiasmante collaborazione con le scuole del territorio al fine di coinvolgere i giovani studenti e avvicinarli all’ascolto della musica. Prezzi popolari per i biglietti e per i pacchetti grazie all’internvento del Comune di Senigallia.