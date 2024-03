"Senigallia concerti", chitarra e violino nel segno di Paganini

La rassegna "Senigallia Concerti" oggi (ore 17) porta sul palco del Teatro La Fenice Giuseppa Gibboni (violino) e Carlotta Dalia (chitarra), vincitori rispettivamente del Premio Paganini di Genova e del Concorso Paganini per chitarra di Parma. Gibboni ha riportato l’ambito riconoscimento in Italia dopo 24 anni, tanto che il presidente Mattarella l’ha ricevuto al Quirinale. Il duo eseguirà il concerto ‘Nel nome di Paganini’, che comprende la Sonata per violino e chitarra di Paganini, la Sonata di Tartini, la ‘Histoire du tango’ di Piazzolla e brani per i singoli strumenti, come il ‘’Capriccio arabo’ di Tarrega e ‘The last rose of summer’ di Ernst.