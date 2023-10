"Senigallia Concerti": il programma. Un viaggio musicale in nove eventi

Nove eventi musicali che si distinguono per originalità ed eclettismo, divisi fra Teatro la Fenice e Auditorium San Rocco. E’ quanto promette "Senigallia Concerti", rassegna organizzata dal Comune e dall’associazione LeMuse, con la direzione artistica del Maestro Federico Mondelci. Ad aprire e chiudere il programma sono due grandi orchestre: quella Sinfonica Abruzzese (20 ottobre) e la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana (5 aprile), alle prese con due capolavori assoluti: la Sinfonia "Dal Nuovo Mondo" di Dvorák e la "Renana" di Schumann, accostate al Secondo Concerto di Rachmaninov e al Secondo Concerto di Brahms, affidati ai pianisti virtuosi Giuseppe Albanese e Boris Petrušanskij.

"Latino Mediterraneo" (15 novembre) è il concerto dei celebri Solisti Aquilani, che spazieranno dal Concerto Grosso di Bacalov, eseguito dal violinista Daniele Orlando, all’originale fisarmonica di Richard Galliano. Ancora ‘crossover’ con il "Concerto dell’Avvento" (17 novembre): gli straordinari archi dell’Umbria Ensemble e il mezzosoprano Daniela Pini, ‘viaggeranno’ trai secoli, interpretando brani di Caccini, Mascagni e Mozart.

Il Concerto di Natale sarà all’insegna del Gospel, grazie a JP & the Soul Voices, proveniente dalla House of Blues di Orlando, in Florida. Il nuovo anno inizierà il 14 gennaio con il "Trio Chagall" (Edoardo Grieco, violino, Francesco Massimino, violoncello, Lorenzo Nguyen, pianoforte), che reduce da importantissimi successi in prestigiosi concorsi internazionali, eseguirà due capolavori di Mendelsshon e Šostakovic.

Con "The best of Stevie Wonder & Ray Charles" (18 febbraio) l’Orchestra Lemuse fonderà archi e ritmiche pop, assieme a due grandi solisti come Massimo Morganti al trombone e Federico Mondelci al sax. "Nel nome di Paganini" (10 marzo) vedrà esibirsi i giovani Giuseppe Gibboni, violinista che ha riportato in Italia dopo oltre vent’anni il Premio Paganini, e la chitarrista Carlotta Dalia, che ha vinto il ‘Paganini di Parma’.

L’unico concerto per solista è quello del 23 marzo, quando Arsenij Mun, giovanissimo vincitore del Premio Busoni 2023, proporrà brani di autori come Bach a Ravel, che ne metteranno in luce tutta la versatilità. Tra febbraio ed aprile non mancheranno i ‘Family Concert’, nati per invogliare anche i più giovani all’ascolto della musica d’arte. La rassegna è stata presentata ieri da Federico Mondelci, dal sindaco Massimo Olivetti e dalla vicepresidente delle ‘Muse’ Antonella Cecere.

r.m.