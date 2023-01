Senigallia, coppi pericolanti su un tetto: paura tra i passanti

Allarme alcol, in tre sorpresi dai carabinieri ubriachi alla guida, patenti ritirate. Si tratta di un 53enne originario della Svizzera che è stato sorpreso alle 4 di domenica, alla guida di un’auto, in centro con un tasso alcolemico di 1,29 grlt. Un 52enne è stato invece sorpreso, sempre alla guida dell’auto, a Corinaldo alle 6 di ieri mattina con un tasso alcolemico di 1,05 grlt. Il terzo è un 47enne senigalliese che è stato trovato con un tasso di 0,6 grlt. I controlli proseguono senza sosta da parte dei carabinieri di Senigallia che ormai da tempo passano al setaccio l’intero territorio. Una vera e propria task force quella messa in atto dai carabinieri per cercare di arginare il fenomeno dell’abuso di alcool. Ieri mattina invece i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Largo Puccini a seguito di una richiesta di sopralluogo, arrivata dagli agenti della Polizia Locale che si trovavano sul posto, per dei coppi pericolanti sul tetto di un palazzo. La squadra di Senigallia in collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale VVF di Ancona ha provveduto a verificare la stabilità di alcuni coppi, ed a togliere il materiale che poteva creare pericolo per la sottostante pubblica via. Dopo l’intervento l’area è stata delimitata e messa in sicurezza per evitare danni a cose o persone.