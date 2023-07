Senigallia, debutta "Go Gianni Go" Morandi pronto a fare emozionare

Tutto pronto per il concerto di Gianni Morandi a Senigallia. Questa sera (ore 21.30) piazza Garibaldi accoglierà ‘Go Gianni Go!’, il tour estivo che segue quello ospitato nei palazzetti dello sport di tutta Italia, e che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito. La tournée prodotta da Trident Music, vedrà l’artista impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive location d’Italia. Anche per questa ennesima avventura live Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!", tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti (‘L’allegria’, ‘Apri tutte le porte’ e ‘Anna della porta accanto’). Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’eterno ragazzo della musica leggera italiana si appresta dunque ad animare la piazza regina di Senigallia regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili, attingendo a un repertorio che dall’inizio degli anni Sessanta arriva fino ad oggi. Sarà l’occasione per ascoltare successi che hanno segnato la storia del pop italico, da quelli più ‘leggeri’ (‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’) a quelli più impegnati (‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’).