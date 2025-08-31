Senigallia diventa Città Gourmet. Cooking show al Foro Annonario

Sulla Spiaggia di velluto agosto si conclude con "Tipicità - Senigallia Città Gourmet", evento che promuove le sue straordinarie attrattive enogastronomiche. Basti ricordare che la città vanta cinque stelle Michelin, che in rapporto a 44mila abitanti rappresentano un vero record. Ma Senigallia è depositaria di una vera e propria cultura del cibo, fatta di qualità ed eccellenza. Questo pomeriggio, dalle ore 18, l’arena allestita al Foro Annonario sarà teatro della manifestazione. Al centro, la ‘Venera Nera’, una scenografica cucina a vista che costituirà il palco della jam session delle città e delle regioni gourmet sul quale si esibiranno ospiti illustri, con vari territori che porteranno in dote sapori, profumi e coinvolgenti narrazioni. In un originale cooking-talk show, condotto da Monica Caradonna di Linea Verde RAI, fino a tarda sera si alterneranno i testimonial di due comprensori di grande appeal, depositari di autentici tesori, prodotti iconici che rappresentano un vanto del Made in Italy: Valdichiana e Franciacorta. La prima proporrà il suo prodotto di punta, la famosa carne di razza Chianina, offrendola in degustazione e presentandola nelle sue caratteristiche più qualificanti. La seconda sarà rappresentata dalla sua antica capitale, Rovato, immersa nei vigneti che danno origine al pregiatissimo DOCG, e capofila del progetto ‘Città della Carne’.