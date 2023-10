Senigallia, due manovali edili per lavorare in autostrada

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 041223. Numero Candidati: 2 Qualifica: manovale edile. Codice offerta 1849742. Centro per l’impiego di riferimento: CPI ANCONA. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. PEC: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. L’azienda N.O.T.A. Srl di senigallia ricerca 2 manovali edilimuratori con esperienza maturata nelle costruzioni, manutenzioni e restauri di opere edili. Sede di lavoro: regione marche - autostrada a14. Conoscenze tecniche: macchineattrezzature edili come escavatorimanitu’bobcat. Requisiti richiesti: patenti b, c, auto propria, disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed estero. Preferiti candidati con età superiore a 25 anni, con patente e + cqc e domiciliati nei comuni di Senigallia, Mondolfo, Fano, Pergola, Ostra, Jesi. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (mattina orario 08,0012,00 e pomeriggio orario 14,0018,00) no festivo. Per candidarsi inviare il curriculum a info@notasrl.it. tel 0717952003