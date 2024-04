Senigallia e Ancona, grandi chance per playoff e salvezza

Calendario favorevole, bisogna sfruttarlo. Entrambe reduci da una sconfitta, Goldengas Senigallia e Stamura Ancona tornano sul parquet oggi, alle ore 18, per la settima e penultima giornata della seconda fase.

Senigallia nel girone Gold, Ancona in quello Play-Out, hanno due chance da sfruttare contro avversarie ultime nei rispettivi minigironi da otto e prive dell’assillo di fare punti. La Goldengas riceve al PalaPanzini la visita del Val di Ceppo, allenato dall’ex Paolo Filippetti: gli umbri hanno disputato una grande stagione qualificandosi al girone più importante di questa seconda fase, nel quale hanno fatto davanti al pubblico amico due vittime illustri come la stessa Goldengas – battuta all’andata – e domenica scorsa il Bramante Pesaro.

Sono state però le uniche due vittorie in sei giornate e Val di Ceppo arriva a Senigallia consapevole che ormai non può più riuscire a ottenere un posto tra le prime sei, cioè nei play-off. Play-off in cui la Goldengas c’è già matematicamente, ma il piazzamento dipenderà molto anche da oggi: vincendo, Senigallia sarà quantomeno sicura di confermare l’attuale quarto posto, perdendo invece rischierebbe di scivolare al quinto.

Non si può sbagliare. Occasione d’oro anche per la Stamura che rende visita all’Isernia. Dalla scorsa settimana il quintetto molisano, ultimo nel girone Play-Out da otto, è retrocesso matematicamente mentre per Ancona le motivazioni sono altissime: dietro a Civitanova e l’Aquila, già salve, e davanti all’Isernia, già retrocesso, in 2 punti ci sono infatti ben cinque squadre: a 12 Pescara, Stamura, Roseto e Mondragone, a 10 il Grottaferrata. Di queste cinque, tre si salveranno, una farà lo spareggio salvezza e un’altra retrocederà subito andando a fare compagnia all’Isernia. Se la squadra di coach Petitto vuole assicurarsi già da oggi la permanenza in categoria, deve vincere in quel di Isernia, ricordandosi però della partita dell’andata quando proprio davanti al pubblico la Stamura subì un brutto ko: a differenza di quello che è avvenuto nella prima fase, Ancona in questa seconda ha offerto il meglio proprio lontano dal pubblico amico.

Andrea Pongetti