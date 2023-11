Senigallia e Corinaldo, sindaci salvi: "Solidali, troppe responsabilità"

"Massima solidarietà ai nostri colleghi che hanno ricevuto l’avviso di garanzia per l’alluvione del settembre 2022. Fare questo mestiere è sempre più difficile e soprattutto rischioso, troppe le responsabilità". Massimo Olivetti e Gianni Aloisi, rispettivamente primi cittadini di Senigallia e Corinaldo, non sono finiti nella lista degli indagati per cooperazione in omicidio colposo plurimo come successo ad altri cinque sindaci della valle del Misa e del Nevola. La loro vicinanza, al netto delle considerazioni sotto il profilo legale e giuridico, è totale: "Non posso fare altrimenti, sono vicino al loro dispiacere _ ha detto Olivetti a margine della cerimonia di premiazione in prefettura ieri mattina _. La figura del sindaco è sempre di più trasformata in un capro espiatorio quando succedono tragedie come quella dello scorso anno. È vero, a volte anche io mi chiedo chi ce lo fa fare e vedrà che in futuro sarà sempre più difficile trovare candidati disposti a ricoprire questo incarico oneroso che risponde sempre in prima persona, per tutto".

Tra i premiati in occasione delle celebrazioni del IV Novembre personaggi che si sono particolarmente distinti nei loro rispettivi campi. A ricevere la benemerenza, ad esempio, anche l’architetto Barbara Rotatori, molto impegnata durante l’alluvione di quattordici mesi fa: "Lei è stata assessore con la mia giunta e al tempo stesso responsabile della protezione civile a Senigallia, mentre ora è dirigente a Ostra Vetere _ ha spiegato il sindaco di Corinaldo Aloisi _. Poi si è dimessa da assessore e adesso è dirigente a Ostra Vetere. Tutti comuni colpiti dall’alluvione e, ha ragione lei, nessuno coinvolto nell’inchiesta della procura dell’Aquila (nessuno dei quali a scadenza di mandato prossimo, a differenza di Ostra, Trecastelli, Barbara e così via, ndr.). Sono davvero dispiaciuto per tutti i miei colleghi, in fondo tutti noi abbiamo lavorato con coscienza e fatto le stesse cose. Sono loro vicino. Se conviene fare il sindaco? Per il rapporto coi cittadini è un incarico bellissimo, meno per le responsabilità e l’impegno gravoso. Corinaldo ha subìto meno conseguenze di altri, la situazione adesso è tranquilla. I ristori sono arrivati, l’alveo del fiume ci stanno lavorando, ci sono poche cose rimaste da sistemare, una strada da traslare e un ponte da mettere a posto, ma è tutto nella norma. È stato un evento imprevedibile". Chi non ha smesso mai un minuto di prestare aiuti concreti dal 15 settembre 2022 a oggi è stata la Caritas di Senigallia e in testa il suo direttore, Giovanni Bomprezzi. Da lui la testimonianza diretta di una situazione attuale tutt’altro che risolta: "Non abbiamo mai smesso di prestare supporto, per quanto possibile, alle famiglie colpite _ sono state le parole di Bomprezzi _, ma ancora oggi ci sono persone fortemente indebitate, tanti hanno un alloggio precario e tutta una serie di problemi collegati. Al tempo stesso seguiamo tutti coloro che hanno bisogno di ascolto, di vicinanza, sotto ogni forma di aiuto possibile. Una vicinanza umana anche a chi ha tanta paura che fatti del genere possano ripetersi. L’accoglienza fisica è una fase terminata, ma c’è ancora tanto da fare. Ai sindaci indagati esprimo tanta vicinanza. Del resto chi opera in prima linea ha sempre tante responsabilità e difficoltà da risolvere".