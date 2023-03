Senigallia e l’hinterland sott’acqua Vivono l’incubo ad ogni pioggia: strade e centri commerciali chiusi

Allerta idrogeologica, Senigallia nuovamente col fiato sospeso per cinque ore. Il Misa tiene, ma tracimano i fossi: strade e sottopassi allagati. Alle 10,30 di ieri mattina il livello di guardia del fiume a Bettolelle è stato superato e il sindaco ha disposto l’apertura del Coc. L’annuncio ai cittadini è arrivato attraverso il profilo Facebook del Comune, così come tutte le comunicazione seguenti, modalità che ha scatenato le polemiche degli utenti social. Il secondo post è stato pubblicato alle 11,35 per avvisare che la Protezione Civile stava monitorando i fiumi e che al momento non si rilevano criticità. Informazioni rassicuranti arrivavano dai Comuni dell’entroterra dove la situazione era sotto controllo, solo a Trecastelli era stata chiusa per dilavamenti, attorno alle 11, la parte terminale di un tratto di strada. La pioggia battente si è avvertita soprattutto nella zona nord della città e azioni precauzionali sono state prese nei confronti di tratti di strada in prossimità dei fossi, per la gran parte allagate. Alle 12,35 è arrivato l’annuncio della chiusura al traffico di Strada del Cavallo Montirone e Crocefisso Vallone. Una raccomandazioni per gli automobilisti che percorrevano via Fiorini e strada Sant’Angelo, chiuso anche il tratto di lungomare Mameli da via traversa Cesano a Cesano. Alle 13 si è verificato un allagamento in via Cilea dove si misuravano più di venti centimetri di acqua: sul posto sono intervenuti i dipendenti dell’ufficio strade, la polizia e i vigili del fuoco. "Non è la prima volta che la via, già colpita costantemente da consistenti volumi di traffico,viene allagata – sbottano i residenti - Infatti in occasione di eventi piovosi si determina una conca che trattiene l’acqua piovana formando una specie di laghetto stagnante. Talvolta è lo straripamento del vicino Fosso della Giustizia a provocare danni nella via, nelle strade e case adiacenti. Da tempo reclamiamo interventi per controllare, sistemare il sistema fognario e, ovviamente,per risolvere definitivamente il problema del traffico nella via, che provoca danni alla sicurezza e alla salute di cittadini e residenti". Alle 13,39 è tracimato il fosso del Trocco e di conseguenza è stato chiuso il tratto di statale da strada della Marina a strada della Bruciata, con conseguente isolamento della frazione Cesano sul lato mare. Ma a far discutere è stata la chiusura dei centri commerciali ‘Il Maestrale’, evacuato e chiuso al pubblico per mezz’ora e il ‘Si con te’, evacuato e chiuso al pubblico per poco più di un’ora con conseguenti disagi e spavento. La situazione di allarme è rientrata poco dopo le 14,45, quando oltre ai fossi, anche il livello del fiume è iniziato a scendere e la pioggia ha smesso di cadere.

Silvia Santarelli