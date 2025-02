Senigallia e Matelica Vittorie pesanti

GOLDENGAS 89 ROSETO 70

GOLDENGAS : Giacomini 22, Giampieri 15, P.Sablich 18, Landoni 10, Venga 10; Perna, Clementi 9, Gentili ne, Ferraro ne, Soviero 3, Maiolatesi, Carrara 2. All. Petitto

ROSETO 2020: Arienti 17, Maretto 13, Mazzarese 8, Bini 10, Cecchetti 4; Tusuni 1, Caprara, Cocciaretto, Perella 2, Favali 13, Lestini 2. All. Foglietti

Arbitri: Pompei e De Rosa

Parziali: 22-15 45-38 67-54 89-70

La Goldengas chiude la stagione regolare con un convincente e importantissimo successo contro il Roseto: finisce 89-70 al PalaPanzini ed è una vittoria che vale molto perché nella seconda fase, dove si lotterà per la salvezza, le due squadre saranno nello stesso girone e Senigallia si porterà dietro 2 punti per questa vittoria. Uno strepitoso Giacomini, capitano e trascinatore, guida la Goldengas nel primo periodo: al 10’ Senigallia conduce 22-15 e il suo numero 7 ha già segnato 11 punti in 7 minuti in campo. La Goldengas continua a trovare buone soluzioni in attacco e con Giacomini, dalla lunetta, rimane salda al comando (36-29 al 15’): Senigallia trova pure i punti di Giampieri e raggiunge la doppia cifra di vantaggio al riposo lungo sul 45-38. Goldengas bene pure nel terzo periodo: 67-54 ed è l’allungo decisivo contro un Roseto che non riesce a contenere la verve offensiva locale. Nel quarto finale il margine si attesta sui 20 punti e per la Goldengas è una bella vittoria.

Andrea Pongetti