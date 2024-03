Senigallia è un rullo. Schiacciata Viterbo

GOLDENGAS

88

PALESTRINA

67

GOLDENGAS : Giacomini 3, Imsandt 2, Brigato 20, Landoni 16, Medizza 21; Tornatore 2, Sanna 13, Neri, Patrignani, Benzoni, 3 Arceci ne, Bracci 8. All. Gabrielli

PALESTRINA: Rossi 24, Rischia, Molinari 4, Baquero 10, Visentin 13; Veljkovic 5, Colagrossi 2, C.Maiolo 4, S.Maiolo, Misolic 5, Mattarelli, Cernic. All. Cecconi

Arbitri: Uncini di Jesi e Martini di Mosciano

La Goldengas vince e convince e riprende la marcia dopo la sconfitta di Val di Ceppo, conquistando la terza vittoria in quattro partite della seconda fase. Goldengas che parte subito bene con un primo quarto convincente: 27-15. Senigallia prova a scappare nel secondo periodo dove conserva un vantaggio in doppia cifra prima che Visentin riaccorci il gap per i suoi, che comunque al riposo lungo devono inseguire i padroni di casa sul 43-34. Goldengas di nuovo a +12 al 25’ (53-41): Medizza domina sotto canestro e stavolta segna anche dalla lunetta: +15, nuovo massimo vantaggio (63-48 al 27’). Al 30’ locali avanti nettamente 67-48. Palestrina prova a reagire nel periodo conclusivo: la tripla di Rossi la riporta a -12 (73-61 al 35’) ma a questo punto la Goldengas trova risorse dalla panchina, come Benzoni che si fa trovare con una tripla pesantissima (76-61). Da quel momento, trascinata da un Medizza alla miglior prestazione dell’anno, Senigallia dilaga.

Andrea Pongetti