Senigallia, ecco il Festival del Cinema

Manca poco al via della X edizione del Festival del Cinema di Senigallia. Da venerdì prossimo al 29 giugno si terranno a giorni alterni le proiezioni di film e cortometraggi nazionali e internazionali in luoghi scelti per offrire allo spettatore un’esperienza più ‘connessa’ con le tematiche affrontate. Si inizia il 9 (ore 21) nell’Arena Misa (località Vallone, adiacente al fiume) con il film ‘Utama – Le terre dimenticate’ di Alejandro Loyala Grisi (Bolivia), che sarà preceduto dal corto ‘Partenze’ di Nicolas Morganti Patrignani. Il cortometraggio sarà il primo di una retrospettiva dedicata all’attore Giorgio Colangeli, padrino del festival e ospite d’onore nella serata finale.

Si proseguirà con le visioni in ville private nei dintorni della campagna senigalliese, passando attraverso due serate-evento in cui le proiezioni si terranno sui torrioni vista mare della Rocca. Il Festival si articola in diverse categorie tra le quali la sottosezione "Cinema al femminile".

Sono inoltre previsti premi in denaro per il miglior corto, la miglior comedy, il miglior Genius Loci (talento locale), più altre categorie. L’evento nasce a Senigallia nel 2013 dalla passione dell’Associazione Confluenze per i cortometraggi. E’ però con la IX edizione che Corto Circuito, in partnership col Comune di Senigallia e la Regione, si afferma come concorso e pensa un po’ più in grande, reinventandosi come Festival del Cinema di Senigallia. Presieduto da Giancarlo Zappoli (direttore di Mymovies.it), la nuova veste del festival si propone di scoprire talenti cinematografici riservando sempre particolare attenzione ai cortometraggi e ai loro autori, dedicando inoltre una sezione ad hoc per le produzioni marchigiane.

Il Festival vuole promuovere e ricercare nuovi sguardi, e dunque una nuova generazione di registi che ha necessità di far circolare le proprie visioni cinematografiche, oltre a diffondere cinema di interesse culturale, dare visibilità ai corti, rivolgere una significativa attenzione a contenuti ambientali e sociali, valorizzando i talenti locali. Anche le sezioni fuori concorso contribuiscono a tali obiettivi. Il Festival del Cinema di Senigallia crede nella collaborazione con rassegne come ‘Corto Dorico’, Ennesimo Film Festival, Fabriano Film Festival, Fano International Film Festival, Mediterraneo Festival Corto. La sezione FiumiMari, conferma e amplia lo sguardo su ecosistemi che caratterizzano Senigallia, rimandando a tematiche universali.