Senigallia, ecco il nuovo ambulatorio dislipidemia per prevenire infarti e ictus

Senigallia (Ancona), 5 novembre 2024 - Un nuovo servizio, tutto dedicato alla prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiovascolari (infarto, ictus, vasculopatia periferica ecc): è stato attivato presso l’ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia l’ambulatorio “Dislipidemia/ipertensione arteriosa” gestito dalla Uoc di Medicina Interna. “L’obiettivo di questa nuova attività – spiegano dall’Ast - è quello di assistere il medico di medicina generale e gli specialisti nel trattamento dei fattori di rischio, quali dislipidemia e ipertensione arteriosa, soprattutto in casi complessi, come quelli con comorbidità, in politrattamento farmacologico, che non riescono a raggiungere facilmente i target terapeutici, che tollerano poco gli interventi di prima linea o che hanno un rischio cardiovascolare particolarmente elevato (affetti da diabete o con anamnesi di precedenti eventi cardio o cerebro vascolari)”. La Medicina Interna di Senigallia è centro accreditato dal Servizio Farmaceutico regionale alla prescrizione di farmaci innovativi per il trattamento della dislipidemia come acido bempedoico, inclisiran, alirocumab e evolocumab; farmaci prescrivibili su compilazione di piano terapeutico. Referente dell’ambulatorio in questione, oltre al direttore della Medicina Interna Laura Morbidoni, è Francesca Elena Lombardi, dirigente medico della Medicina Interna. “Gli appuntamenti – aggiungono dall’Ast Ancona - sono programmabili tramite Cup e, nei casi in cui si renda necessario, direttamente al momento della visita, quale modalità di presa in carico. Per la prenotazione tramite Cup o direttamente allo sportello del front-office è necessario essere provvisti di impegnativa del medico curante con scritta la dicitura “visita di medicina interna-dislipidemia/ipertensione”. L’ambulatorio è ubicato nel padiglione DII al primo piano, attiguo al reparto di Medicina Interna e le visite si tengono tutti i lunedì dalle 11.30 alle 14. “Con questo nuovo ambulatorio – spiegano ancora dall’Ast - si arricchisce e si potenzia ulteriormente l’offerta dei servizi ospedalieri di Medicina Interna dell’Ast Ancona: da alcuni anni infatti esiste per questo tipo di patologia anche un altro ambulatorio alla Medicina Interna dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi cui si può accedere tramite impegnativa del medico di medicina generale con il quesito diagnostico “dislipidemia”. L’ambulatorio è accreditato per la prescrizione di ogni ipolipemizzante anche "biologico" e riceve il mercoledì dalle ore 12 alle ore 14. Si tratta indubbiamente di servizi importanti erogati ai pazienti che possono accedere a cure e trattamenti personalizzati soprattutto nei casi complessi”.