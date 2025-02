Senigallia europea. Studenti in Comune

Senigallia è sempre più europea, aprendosi anche al programma Erasmus. Un plauso a questa iniziativa e a coloro che seguiranno il percorso formativo di questi studenti, che hanno scelto la nostra città e la Fondazione per perfezionare i loro studi. Iniziative come questa evidenziano, sempre più, la stretta collaborazione tra Comune e Fondazione, ma anche le tante opportunità, che Senigallia è in grado di offrire agli studenti europei per conoscere il nostro territorio e la qualità dell’offerta formativa da realizzare nel nostro sistema sanitario allargato a quelle strutture, che operano, come in questo caso, a favore della popolazione della età.

Lo afferma in una nota Massimo Bello, Presidente del Consiglio di Senigallia e Vicepresidente vicario di AICCRE Marche che ha ricevuto nell’aula consiliare due studenti di Madrid che, attraverso il Programma UE Erasmus, perfezioneranno i loro studi con uno scambio formativo tra l’istituto spagnolo e la Fondazione "Città di Senigallia". I due studenti Erasmu Victor Manzano Gonzáles e Paola Romero Nadal, svolgeranno uno stage formativo per approfondire le tematiche relative al lavoro di infermiere nell’ambito di una struttura per anziani quale quella gestita dalla Fondazione.