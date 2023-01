Senigallia, fa danni dopo un incidente e fugge: rintracciata

Una trentaduenne senigalliese è finita nei guai mentre si trovava alla guida della sua Volkswagen di piccola cilindrata: una settimana fa aveva abbattuto i paletti parapedonali ed un palo della segnaletica verticale in via Perilli, davanti alla caserma della Tenenza della Guardia di Finanza. La ragazza si è allontanata dal luogo dell’incidente, senza comunicare ad alcuna Forza di Polizia i dati necessari per il risarcimento del danno. In questi giorni la Polizia Locale, grazie ad un’attenta attività di indagine e alle immagini fornite dalla Guardia di Finanza, è riuscita a risalire all’autrice del fatto, nonostante i pochi elementi a disposizione. "Ricordiamo che quando si è responsabili di incidenti stradali con danni alle cose, allontanarsi dal luogo degli incidenti senza fornire le proprie generalità e i dati del veicolo e dell’assicurazione ai fini risarcitori, è punito dal Codice della Strada con la sanzione amministrativa di 250 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente" spiega il comandante della polizia locale Barbara Assanti. I controlli sono stati effettuati anche dalla Polizia: gli uomini del Commissariato hanno sottoposto ad accertamenti 115 persone, tra cui alcuni pregiudicati e 40 veicoli.