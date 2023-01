Senigallia, fermato ubriaco alla guida Ladri messi in fuga dall’allarme

Quella appena trascorsa è stata una notte di Capodanno all’insegna dei controlli: i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato un 48enne senigalliese per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato controllato poco dopo le 3, mentre transitava, alla guida della sua auto, nel cuore del centro storico. I militari lo hanno sottoposto ad etiolometro ed è risultato con un tasso di 0,90 grlt, quasi i doppio rispetto a quello consentito.

I controlli si sono concentrati in prossimità di piazza Garibaldi dov’èra in corso la festa di Capodanno. Poco dopo le 2 di sabato alcuni residenti di via Capanna hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa dell’allarme di un appartamento che continuava a suonare: i vicini hanno notato il tentativo di forzatura di una finestra che, probabilmente non è andato a buon fine grazie ai vicini che si sono movimentati non appena è scattato l’allarme.