Senigallia, il film "Days" di Tsai Ming-Liang sarà proiettato oggi al teatro Nuovo Melograno

A Senigallia torna l’appuntamento con ‘Prefestival: cinema che non trovi altrove’, un nuovo progetto firmato dall’Associazione Confluenze e realizzato in collaborazione con il Centro Studi Cinematografici, il MIC e il Teatro Nuovo Melograno. Questa sera (ore 21.15) al Teatro Nuovo Melograno, in via Botticelli 30/1, sarà proiettato il film ‘Days’ di Tsai Ming-Liang (Taiwan-Francia). A caratterizzare la pellicola è il montaggio parallelo di situazioni distanti, che va a costruire la relazione impossibile e silenziosa fra due uomini, un maturo signore affetto da torcicollo e un giovane immigrato del Laos, massaggiatore per clienti omosessuali, che solo in un momento arrivano a incontrarsi, per poi tornare ciascuno alla propria solitudine. Ma, forse, in entrambi qualcosa è cambiato. Info: www.confluenze.org e 3315868337.