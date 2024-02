Senigallia in final four

Appuntamento con la storia per la squadra femminile dell’US Pallavolo Senigallia, sponsorizzata Banco Marchigiano Subissati. Le neroazzurre, che stanno avendo un cammino da record nel campionato di serie C (primo posto con ampio anticipo) da oggi cercano la vittoria in Coppa Marche nelle Final Four che partono stasera. Alle ore 21 le due semifinali: a Polverigi l’Edilmonaldi San Benedetto del Tronto affronta l’Urbania; alla stessa ora, ma nel palasport di Offagna, il Banco Marchigiano Subissati sfida il Telusiano. Il sestetto di coach Roberto Paradisi è l’unica formazione della provincia di Ancona che può aggiudicarsi la Coppa, primo obiettivo di una stagione che nella seconda parte vedrà le neroazzurre cercare una storica promozione in serie B: non era l’obiettivo iniziale "ma dopo una fase regolare con un solo ko abbiamo il dovere di provarci – sottolinea Paradisi –. Se la capolista vi rinunciasse, tradirebbe lo spirito dell’agonismo". Prima c’è la Coppa, ed è già un appuntamento storico perché l’US non era arrivata mai alla Final Four. Gara unica: chi vince oggi va in finale a Corridonia.

a. p.