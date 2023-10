Senigallia, in scena a scopo benefico 'Le avventure di Efisio Sciapigotti'

Senigallia (Ancona), 5 ottobre 2023 – Sabato sera (ore 21) al Teatro Portone andrà in scena lo spettacolo “Le avventure di Efisio Sciapigotti” interpretato dalla compagnia “gli amici di Andrea”. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Il giardino dei bucaneve” che segue ragazzi con disabilità psichiche e gestisce a Serra de’ Conti una casa del “dopo di noi” per far sì che i ragazzi possano un domani essere il più autonomi possibile. L’idea di fare spettacoli divertenti in favore di problematiche serie nasce dal regista nonché consigliere comunale di Senigallia Andrea Carletti quando viveva a Firenze dove con i colleghi del dopo lavoro bancario avevano creato la prima compagnia teatrale amatoriale per poter aiutare le associazioni benefiche. Quando Andrea si è trasferito a Senigallia ha deciso di continuare questa bella iniziativa e già da qualche anno è riuscito a mette in piedi una nuova compagnia per poter fare spettacoli e raccogliere fondi per varie associazioni locali. Quest’anno con il patrocinio del Nuovo Sindacato Carabinieri, cui va un sentito ringraziamento da parte di Carletti e della compagnia per la sensibilità dimostrata, si è deciso di rappresentare “Le avventure di Efisio Sciapigotti” che altro non è che una serie di scenette comiche, con protagonista Efisio, che raccontano delle situazioni familiari e di quotidianità in cui Efisio sarà coinvolto. Una serie di scenette che non mancheranno di far fare delle sonore risate a tutti. La compagnia è composta da Andrea Carletti (regista e attore), Ludovica Mazza (aiuto regista) Giusy Mancini, Elena Raffone e Stefano Profeti che prestano i loro volti ai vari personaggi che si avvicendano intorno ad Efisio Sciapigotti. “Speriamo che la sala sia gremita – auspica Carletti - perché poter fare del bene passando una serata in allegria crediamo sia un ottimo modo per passare un sabato sera speciale”.