Senigallia, in scena domenica Natale a suon di hip hop

Senigallia (Ancona), 28 novembre 2023 - Il Natale arriva anche a teatro, con la 40esima stagione di Teatro ragazzi che dedica tre spettacoli di dicembre alla festa più attesa dai bambini e dalle bambine. Primo della serie, lo spettacolo “Natale a suon di hip hop” della compagnia Teatrale Mattioli, in scena domenica alle 17 al Teatro La Fenice di Senigallia. In "Natale a suon di hip hop" si vede un’attrice aspettare con impazienza un ballerino hip hop per iniziare lo spettacolo. Le luci del palcoscenico si accendono, la musica riempie la sala ma del ballerino neanche l’ombra e l’attrice in una goffa danza cerca di riempire quel vuoto…quando per lei tutto sembra perduto arriva lui, “il ballerino”, che con le sue abilità e le sue danze trascinerà tutto il pubblico nelle storie dei libri. Il divertente e poetico spettacolo affronta il Natale visto dagli occhi di tre differenti bambini. I piccoli racconti sul tema del Natale, tra gag e giochi teatrali, sono narrati da Monica Mattioli con l’utilizzo di oggetti e sono danzati da Massimo Prandelli tra note di musica hip hop, classici di Natale rielaborati in chiave hip hop e musica neoclassica. Nella prima storia, il Complotto dei Babbi Natale, Rodolfo dopo aver letto sui giornali che Babbo Natale non esiste va alla sua ricerca attraversando l’oceano. In Goumba, un bambino africano che non conosce il Natale, viene invitato dalla sua compagna di classe a chiedere un regalo a Babbo Natale e Goumba chiederà un regalo un po’ insolito agli occhi della sua amica. Infine, nel Pacchetto rosso si racconta di Anna e della sua nonna che regala un pacchetto rosso a un guardaboschi che a sua volta lo regalerà allo spazzacamino che a sua volta, fino a che il pacchetto rosso arriverà nelle mani dei bambini del pubblico e… Prossimi eventi del cartellone natalizio della Stagione, saranno l’8 dicembre ore 17 al teatro Goldoni di Corinaldo lo spettacolo “La Bottega dei giocattoli” della compagnia Crest. Il 10 dicembre ore 17 al Teatro del Sentino di Sassoferrato la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata nella commedia “Un babbo a Natale”. Biglietti; da 0.,50 a 8 euro: 071 7930842.