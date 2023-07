Senigallia, Inaugurato il Ponte Ciclopedonale al posto del Garibaldi

Aperto il ponte ciclopedonale. Ieri alle 9 in Municipio è stato firmato l’atto di consegna dalla Regione al Comune dell’opera realizzata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. Lunga 37 metri e larga 2, la passerella permette di ricollegare, dopo la chiusura del ponte Garibaldi a seguito dell’alluvione del 15 settembre 2022, la zona nord della città con il centro storico. Intanto si lavora per la demolizione del ponte Garibaldi, prima dovrà però essere effettuato il trasferimento dei sottoservizi al ponte ciclopedonale, il 13 luglio è infatti prevista la conferenza dei servizi in cui verranno decise tempistiche delle operazioni: è volontà di Regione e Comune procedere all’abbattimento prima della sosta per le vacanze di agosto. Per la ricostruzione sono stati stimati dieci mesi.